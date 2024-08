Omicidio Sharon Verzeni coltelli nella zona del delitto | si attendono risultati esami

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 6 agosto 2024) Diversisono stati recuperati dai Carabinieri di Bergamo durante gli accertamenti e le ricerche attorno a via Castegnate a Terno d'Isola, dove la notte tra il 29 e il 30 luglio è stata uccisa a coltellate, 33 anni. In mattinata si era parlato di un’arma sporca di una sostanza rossastra, che sembrava compatibile con del sangue. Fonti investigative hanno però più tardi confermato che al momento non ci sarebbe alcun elemento che faccia pensare di aver individuato proprio il coltello con cui sono stati sferrati i quattro colpi, di cui tre mortali, a. Anzi: non risulta neppure che su qualcuno deisequestrati siano state rinvenute tracce di sangue. Saranno comunque tutti analizzati alla ricerca di eventuali tracce e indizi.