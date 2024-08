Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 6 agosto 2024)chi è laalle. Scopriamo di seguito tutto ciò che la riguarda! Leggi anche:2024 quando finiscono? Qual è il programma delle prossime gare?: chi è la? È stata ladonnagender a partecipare ad una competizione femminile paralimpica. Si chiamae con la sua partecipazione ai campionati italiani paralimpici di atletica leggera l’11 settembre 2020, ha segnato unto per le personenello sport in Italia. Scopriamo di seguito la sua storia! View this post on Instagram A post shared by(@) Etàha 50 anni: è nato il 2 settembre 1973, sotto il segno zodiacale della Vergine.