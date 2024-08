Olimpiadi 2024 | Cacciato il coach di Marcell Jacobs per accuse di abusi sessuali

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 agosto 2024) Rana Reider, allenatore di, è stato allontanato dai Giochi di Parigia causa didied emotivi mosse da tre donne. Secondo il 'Times', il comitato olimpico canadese ha revocato l'accredito del 54ennestatunitense dopo che le donne hanno intentato causa contro di lui in Florida, dove Reider vive e allena. Leincludono, molestie verbali ed emotive. La federazione statunitense di atletica leggera ha informato la federazione canadese, che ha deciso di ritirare le credenziali di Reider,anche del campione olimpico canadese Andre De Grasse. L'avvocato di Reider, Ryan Stevens, sostiene che il suo assistito sia stato "ingiustamente privato delle credenziali di allenatore olimpico" basandosi sudatate e causate da ex atleti in cerca di guadagno finanziario.