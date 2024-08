Non era in stato di alterazione fisica | rilasciato l’autista del furgone coinvolto nell’incidente mortale sull’Appia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 agosto 2024) Il 30enne autista didi Latina è tornato in libertà dopo un ulteriore esame del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università di Tor Vergata. L’indagine ha dimostrato che non era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti durante l’incidenteavvenuto il 30 luglio sulla Via Appia, vicino a Borgo Faiti. Revoca della Misura Restrittiva Il pubblico ministero Giuseppe Bontempo ha richiesto la revoca degli arresti domiciliari. Inizialmente, l’uomo eraarreper omicidio stradale e il 31 luglio il giudice Mara Mattioli aveva convalidato l’arresto. Tuttavia, alla luce delle nuove prove, non esistono più esigenze cautelari. Reato ConteIl reato conteera quello di omicidio stradale, ma l’esclusione dell’assunzione di sostanze stupefacenti ha cambiato il corso dell’inchiesta, portando alla sua liberazione senza vincoli.