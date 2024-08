Nave prende fuoco e affonda la corsa disperata della Guardia costiera per salvare i passeggeri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Tragedia al largo di Tresino, tra Agropoli e Castellabate, nella tarda mattinata di oggi quando un'imbarcazione di 21 metri è improvvisamente andata a, costringendo i due diportisti a bordo a tuffarsi in mare per salvarsi. Tempestivo l'interventoche, agli ordini del tenente di vascello Alessio Manca, ha tratto in salvo i due malcapitati. Stando alle prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, la barca a motore di 21 metri ha presoimprovvisamente, senza dare scampo ai due occupanti. Questi ultimi, vistisi in grave pericolo, non hanno potuto far altro che lanciare l'allarme al 1530 e buttarsi in mare nella speranza di salvarsi.