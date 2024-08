MotoGp Dall’Igna | Contento per Bastianini Lui fuori da Ducati? Fatta una scelta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Bologna, 6 agosto 2024 – Un sacrificio necessario per fare posto a Marc Marquez. Unastrategica nel futuro di. Borgo Panigale ha deciso di comporre la coppia dei sogni tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, otto titoli iridati Moto gp in due, ma questo ha comportato l’uscita di scena di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, saranno compagni in Aprilia ufficiale, ed Enea, che andrà in KTM. Quest’ultimo ha mandato un grande segnale a Silverstone vincendo sia al sabato che la domenica, riaprendo in parte i giochi mondiali visti i 49 punti di ritardo dalla vetta occupata da Jorge Martin. Distacco recuperabile. E allora ci si chiede se fosse davvero necessario sacrificare, ma Giginon si è scomposto dopo il Gp inglese e si gode, tra l’altro, il settimo podio interamente. Mai nessuna marca ci era riuscita prima.