Morto per un selfie Cade nel dirupo a Bali | Un fratello straordinario

(Di martedì 6 agosto 2024) Pisa, 6 agosto 2024 – "E’ stato un tragico incidente". Maria Grazia pronuncia a stento poche parole interrotte da un pianto disperato. Il dolore per la perdita del, Giancarlo Zicari, 49 anni, è troppo grande. L’ingegnere, originario di Matera, ma da una vita a Pisa, èprecipitando da unin un parco naturale a, in Indonesia, mentre stava scattando uncon la sua compagna Ilaria Biagi. Lei torinese, città che lui conosceva molto bene, dato che lavorava nella patria del vitello tonnato per l’azienda Thales Alenia Space. Al momento dell’incidente, la coppia si trovava nel villaggio di Baturiti nel distretto di Tabanan, conosciuto per le suggestive cascate naturali di Vila Gajah Mas. La mattina di domenica 4 agosto, intorno alle 11.20 (5.20 ora italiana, ndr), i due avevano appena raggiunto a piedi una terrazza panoramica.