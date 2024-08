Meduse tracine ragni Attenzione alle punture | cosa fare e come comportarsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Pisa, 6 agosto 2024 – Vacanze al mare o in montagna?di alcune specie che popolano i nostri mari o di insetti. Spesso di fronte al dolore e alla preoccupazione si commettono banalissimi errori. Dunque, abbiamo chiesto al direttore della Clinica dermatologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Marco Romanelli,in caso disia in spiaggia che sui monti.Se a colpire è una medusa "occorre rimuovere immediatamente i residui dei tentacoli presenti sulla cute, servendosi (possibilmente) di una pinzetta oppure di una tessera di plastica rigida", spiega Romanelli. Il consiglio dell’esperto è di "mettere sempre in valigia un gel lenitivo contro le bruciature di medusa".