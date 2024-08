Mamma e figlia pedinano l’ex della ragazza mentre le sta denunciando per stalking | scatta il braccialetto elettronico per entrambe

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 agosto 2024) Continuano a diffondersi i casi diin Italia e uno dei più emblematici si è consumato poco tempo fa a Cremona, dove un uomo è tornato a perseguitare e minacciaredopo appena 5 ore dalla condanna, proprio per. Anche gli uomini però possono essere vittima di, come dimostra il caso di un ragazzo 26enne in Valtrompia, nel bresciano, costretto a denunciare la sua ex fidanzata e ladi lei, che ormai controllavano ogni suo passo. Perseguitato e pedinato ovunque dale dalla madre Il ragazzo avrebbe avuto una relazione di pochi mesi con la donna 26enne, che di professione fa l’insegnante, ma avrebbe poi deciso di lasciarla per la sua ossessiva gelosia.