LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Zurloni fa il personale in 4 94? e sfiderà Jinbao Long

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.38 Ricordiamo che avanzeranno ai quarti di finali i 7 vincitori degli scontri diretti. Un’eventuale sconfitta non sarà però decisiva: il miglior tempo degli eliminati (considerando anche il crono della fase ad eliminazione) sarà ripescato come lucky loser. 13.36 Questi gli scontri diretti: Veddriq Leonardo – Rahmas Adi Mulyono Amir Maimuratov – Josuga Bruyns Sam Watson – Zach HammerMatteoPeng Wu – Euncheol Shin Reza Alipiur Shenazandifard – Julian David Yaroslav Tkach – Bassa Mawem 13.35 Matteochiude la prima fase al quarto posto grazie al primato, italiano ed europeo. L’azzurro non è stato fortunato perché nella fase ad eliminazioneaffronterànella rivincita della finale dell’ultimo Mondiale.