Lei pagherà Caso Pierina Paganelli interrogata la moglie di Dassilva | spuntano nuovi audio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Omicidio dii vocali di Valeria Bartolucci contro Manuela Bianchi. Al momento c’è un solo indagato e cioè Louis, marito di Valeria nonché amante di Manuela, la nuora di. Per la procura e la questura di Rimini l’uomo avrebbe ucciso la 78enne per evitare che la donna rendesse pubblica la sua relazione con Manuela. Oggi, lunedì 5 agosto, ladi Louis, Valeria Bartolucci, è stata. La donna è indagata per stalking nei confronti di Manuela Bianchi. “Sono serenissima” ha detto Valeria arrivando in questura senza aggiungere nulla ai giornalisti neppure all’uscita. Il suo avvocato ha dichiarato: “È stato un racconto molto sofferto”. Intanto a Pomeriggio Cinque sono stati mandati in onda dei vocali in cui la donna dice frasi molto forti nei confronti dell’ex amica.