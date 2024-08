Lautaro Martinez ‘completa’ l’Inter | al puzzle ora solo 2 pezzi ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024)campione d’Italia è finalmente rientrata. Oggi il capitanovarcherà le porte di Appiano Gentile per mettersi a disposizione del mister. AL COMPLETO – Oggi ad Appiano Gentile si rivedrà il capitano, l’ultimo tassello delcampione d’Italia. Il Toro va ricompattareo gruppo e ora Simone Inzaghi potrà lavorare col suo gruppo al completo, in attesa degli ultimi due tasselli da riempire entro il 31 agosto. L’argentino ha anticipato il suo rientro e nei prossimi giorni firmerà anche il rinnovo di contratto, così come Denzel Dumfries. Al netto degli infortuni, Taremi, Zielinski e Arnautovic, la rosa è praticamente completa. Inzaghi potrà contare su due formazioni composte dal titolare e dalla sua alternativa.