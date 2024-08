L’allenatore di Jacobs cacciato dai Giochi di Parigi | è accusato di molestie su tre donne

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) Rana Reider,di Marcell, è statodaidi2024, in seguito alle accuse di abusi sessuali ed emotivi da parte di tre. Lo riporta il ‘Times‘, secondo cui l’accredito del 54enne coach statunitense aiè stato revocato dal comitato olimpico canadese dopo che trehanno intentato causa contro di lui in Florida, dove Reider vive e allena. Una volta venuti alla luce i casi giudiziari la federazione statunitense di atletica leggera ha allertato lo scorso fine settimana l’omologa federazione canadese che d’intesa con il proprio comitato olimpico ha ritirato le credenziale che aveva fornito a Reider, allenatore anche del canadese Andre De Grasse, oro olimpico sui 200 metri a Tokyo. Reider, americano, era stato accreditato dal Comitato olimpico canadese come allenatore personale, dunque non nello staff del Team Canada.