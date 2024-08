Ladri in casa di giorno scassinata la cassaforte Telecamere e pattuglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Montagna Pistoiese, 6 agosto 2024 – I furti in abitazioni sulla Montagna si ripetono con una sequenza quasi ritmica, dopo quello dei giorni scorsi a Pontepetri, nel corso del quale un’anziana è stata rinchiusa in una stanza. L’ultimo, come denunciato sui social da un abitante di Bardalone, è avvenuto tra le 9:30 e le 10 del mattino di sabato. Nell’abitazione, tutt’altro che isolata, sono in corso lavori di manutenzione sul tetto, per questo vi era una scala appoggiata alla facciata: i malviventi l’hanno usata per introdursi al primo piano della. Quando si sono trovati all’interno si sono accaniti su unama quando sono riusciti ad aprirla hanno dovuto prendere amaramente nota che fosse vuota. Dall’abitazione sembra non sia stato portato via niente, probabilmente perché gli aspirantisono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, allertate dai vicini.