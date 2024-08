La stella di Crociani brilla a Parigi | Felice penso già a Los Angeles

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Che lunedì olimpico, per Alessio. Il triatleta riminese è finito sesto, assieme ai compagni dell’Italia, nella staffetta mista. Un posizionamento che poteva essere nelle previsioni della vigilia ma in cui ci sono dentro tanti aspetti particolari. Il tempo, 1h27’11’’, è di tre secondi superiore a quello del Portogallo e di cinque inferiore a quello della Svizzera. Le prime tre sono arrivate in volata, con oro alla Germania in 1h25’39’’, argento e Bronzo a Stati Uniti e Gran Bretagna un secondo dietro. Parecchio distante, dunque, la zona medaglia. Eppure, il turno diè stato fantastico. Nell’alternanza uomo-donna, ha cominciato per l’Italia Gianluca Pozzatti, poi Alice Betto e, come terzo, Alessio(infine, Verena Steinhauser). Il riminese ha chiuso col tempo di 20’16’’, il primo in assoluto tra tutti gli atleti impegnati nel terzo turno.