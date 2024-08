La partita Multiutility Il Pd | Ha ragione Fossi La quotazione in Borsa ormai è superata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Lache riguarda il futuro della, non poteva non essere una delle questioni che agitano il dibattito politico locale, e non solo. Nel nostro caso, anche perché l’idea, circa tre decenni fa, nacque (senza suggestioni di) lungo questo pezzo dell’Arno, quando Empoli e la sua zona furono la punta di diamante del progetto della holding regionale dei servizi, coinvolgendo Firenze, Prato, Pistoia e in parte Pisa. Ma oltre alle grandi idee ci sono anche i campanili: ben presto la proposta si sfilacciò, anche per problemi sollevati dai pratesi, lasciando una serie di società in cui, comunque, si era superato il concetto del campanile e anche quello della provincia. Dopo un po’ di anni in molti si sono resi conto che era necessario uno sforzo per dare il via a un’impresa che poteva diventare un acceleratore di opportunità.