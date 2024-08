La cucina bolognese al secondo posto nel mondo | l’ultima classifica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Bologna, 6 agosto 2024 – Bologna nell’olimpo del cibo mondiale, a dirlo èdella guida online specializzata TasteAtlas: lasi trova al(su 100 posizioni stilate), dietro a Roma e davanti a Napoli. Un podio tutto italiano, quindi, per unabasata sulle votazioni di utenti provenienti da tutto ile raccolti dal portale, che si propone come una guida sul cibo tradizionale. L’obiettivo di TasteAtlas è rappresentare una sorta di “mappa” per l’esperienza gastronomica dell’utente in ogni paese del, raccogliendo ricette, recensioni e approfondimenti su ingredienti e piatti tipici. Bologna, quindi, figura tra le più amate dagli utenti di TasteAtlas: tra i piatti più amati non possono mancare le tagliatelle al ragù, i tortellini in brodo, le lasagne, la cotoletta allae la mortadella.