Inter e Dumfries avanti insieme | rinnovo fino al 2028

(Di martedì 6 agosto 2024) Niente cessione, Denzelresterà un punto fermo anche della prossimadi Simone Inzaghi e lo farà forte di undi contratto a sorpresa. E' l'epilogo di una trattativa durata diversi mesi e che nel corso dell'inverno sembrava destinata al fallimento. Il nome diera in cima alla lista dei possibili partenti per fare cassa e finanziare il mercato dei nerazzurri, ma piano piano le cose sono cambiate e la rigidità dell'olandese e del suo entourage si è trasformata in disponibilità a chiudere per un prolungamento. La firma arriverà nelle prossime settimane, ma la base dell'accordo è stata trovata nel cuore dell'estate.si legherà all'al 30 giugnoe il suo stipendio salirà a circa 4 milioni di euro netti a stagione.