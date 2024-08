Insalata di calamari | fresca leggera e gustosa!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 6 agosto 2024) L’diè una delizia estiva, da gustare fredda o a temperatura ambiente. Ogni boccone racchiude tutto il sapore del mare, ma per ottenere una resa da manuale, ricordiamoci di scegliere un pescato freschissimo e di qualità. Chiediamo consiglio al nostro pescivendolo di fiducia e facciamoci eviscerare i, in modo da avere meno lavoro una volta a casa. Pomodori, misticanza e feta completano il piatto e lo rendono unico. La salsina di accompagnamento a base di limone, olio, prezzemolo e menta ci assicura un’esplosione di sapore unica.di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 400 gr digià eviscerati 10/15 pomodorini ciliegino 100 gr di misticanza 80 gr di olive nere infornate (facoltative) 50 gr di feta il succo di ½ limone biologico sale fino olio extravergine di oliva 1 pizzico di peperoncino in polvere q.b.