Il Mostro di Firenze è ancora vivo? Trovato un Dna sconosciuto sulla scena dell’ultimo omicidio

(Di martedì 6 agosto 2024) Ildiè un giallo infinito e irrisolto. Che si nutre di un altro elemento nuovo che potrebbe indurre la Procura fiorentina a riaprire il caso. E’ statoun Dnasui rilievi effettuati per l’ultimo dei quattordici delitti attribuiti al, quello del settembre 1985, in cui furono uccisi due francesi, Jean-Michel Kraveichvili e Nadine Mauriot. Il Dna non identificato sul proiettile e la riesumazione di Jean Michel Lorenzo Iovino, riporta La Repubblica, un ematologo italiano che vive a Seattle e si occupa di trapianti di midollo, ha isolato una traccia genetica su uno dei proiettili Winchester Long Rifle, marchiati con la fatidica H, che hanno caratterizzato sedici omicidi(compresi i primi due del 1968). Da qui la mossa dell’avvocato dei familiari delle vittime francesi uccisi a Scopeti nel 1985, ultimodel killer delle coppiette.