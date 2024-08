Il grande caldo non molla la presa Picco atteso domenica e lunedì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Nonostante le allerte meteo per temporali dei giorni scorsi, il canovaccio climatico dell’estate non vuole cambiare:e temperature ben oltre le medie ad oltranza. Nei giorni scorsi la temperatura massima a Prato non è mai scesa sotto i 34 gradi. Il giorno più "fresco", per così dire, è stato sabato, con una massima appunto di 34 gradi centigradi, appena due sopra la media climatica del periodo. Negli altri giorni di questo inizio mese, le temperatura massime sono state comprese tra 36 e 38 gradi centigradi in pianura. Valori dilontani da record storici, visto che solo un anno fa in città si superarono i 40 gradi.