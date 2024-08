Giorgia Meloni | La sinistra è una barzelletta anche agli occhi dei suoi elettori

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 agosto 2024) “Abbiamo avviato riforme attese da decenni. Quella sul premierato, quella della giustizia, l’autonomia differenziata, la riforma del fisco che era attesa da cinquant’anni. Tutte riforme contro le quali le forze che vogliono conservare lo status quo, ovvero i loro privilegi, stanno mettendo in campo una opposizione feroce. Penso che gli italiani capiscano il perché”.non le manda a dire. In alcune anticipazioni di una intervista al settimanale Chi, in edicola domani, la presidente del Consiglio no fa sconti all’opposizione. “Per parlare degli obiettivi autunnali, bisogna andare avanti. Ci sono altre riforme che mancano, a partire da quella della burocrazia, che è fondamentale per mettere le imprese in condizione di lavorare e produrre al meglio e dare ai cittadini servizi più efficienti”, afferma. “Il mio bilancio personale è che non avrei potuto fare di più.