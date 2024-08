Furti in appartamento a Roma boom di episodi tra l’Infernetto e Piazza Bologna | le nuove tecniche dei ladri

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 agosto 2024) Aumentano iin: segnalati nuovinei quartieri del, Casal Palocco e Monteverdediinnei vari quartieri di– (Canva) – ilcorrieredellacitta.comNon si fermano, ormai da mesi, iin. La situazione ormai non risparmia nessun quartiere, in qualunque quadrante della Città Eterna che andiamo ad analizzare. Solo negli ultimi giorni, i casi più emblematici hanno toccato le realtà del II, XI, VI e X Municipio. Come hanno riscontrato anche le forze dell’ordine, la situazione è diventata complessa per contrastare questi fenomeni: oltre ai proprietari di casa in vacanza e che lasciano le abitazioni provvisoriamente senza custodi, istanno sperimentando nuovi metodi per intrufolarsi nelle abitazioni della Capitale.