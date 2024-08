E’ morto don Giovanni Ferracci Domani i funerali a Cupramontana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Vallesina in lutto per la perdita di don. Nato a Serra San Quirico, don, 89 anni, è stato ordinato sacerdote nel 1960. Dal 2018 viveva alla Casa di Riposo di, gli ultimi due anni li ha affrontati nell’immobilità a causa della malattia e nella struttura si è spento ieri. Ha vissuto tutta la sua vita a servizio della Chiesa diocesana. È stato parroco a Poggio San Marcello e poi a San Leonardo didal 1982 al 2016. "Docile d’animo – spiegano dalla Diocesi - è stato animato sempre da una grande passione per le comunità a lui affidate. Aveva un animo molto generoso, sapeva camminare con le persone con discrezione e con vicinanza, facendosi carico delle situazioni più difficili".