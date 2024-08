Come battere la nonna senza fava tonka

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 6 agosto 2024) «Il siciliano è un essere orgoglioso», esordisce e confessa Stefania Petrotta, giornalista enogastronomica e moderatrice del tavolo di confronto dedicato alla pasticceria all’interno del Sicilia Gastronomika Festival. «Ma è anche disposto a scoprire che quello che fa può essere fatto meglio». Tuttavia, utilizzare ingredienti esotici e modaioli non è la strada giusta per innovare, soprattutto in un territorio ricco di ingredienti e tradizionila Sicilia. Una regione che –altre – vive di ossimori: se da un lato nessuno cucinala, dall’altro si fatica a distinguere un croissant di pasticceria da un cornetto del supermercato e a giustificarne il prezzo.