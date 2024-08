Chelsea Green riguardo la sua caduta dalla scala durante Money in The Bank | Non sarei mai dovuta salire su quella scala

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 6 agosto 2024)è una wrestler sotto contratto con la WWE ormai da un paio di anni, hato i roster della federazione in poco tempo ed attualmente lotta nel roster di SmackDown, show dove ha ottenuto una volta il WWE Women’s Tag Team Championship assieme a Sonya Deville.ha partecipato inoltre all’edizione diin Theandata in onda quest’anno, andando molto vicina alla conquista della valigetta, traguardo che però non arrivò a causa di Tiffany Stratton, che spinse lafuori dal ring nel momento in cui era sospesa sopra ad una, procurandogli una rovinosasu due tavoli disposti precedentemente fuori dal ring.