Channing Tatum è Gambit nelle prime foto ufficiali di Deadpool & Wolverine condivise da Ryan Reynolds

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 6 agosto 2024)didaè stato scelto per la prima volta per il ruolo dinel 2014. La 20th Century Fox ha iniziato rapidamente a sviluppare un film da solista incentrato sull’X-Man ma, dopo aver consultato diversi sceneggiatori e registi, è diventato chiaro che realizzare il progetto non sarebbe stato facile. Proprio quandostava iniziando a guadagnare terreno, la fusione Disney/Fox ha ucciso i piani per lo spin-off. Tuttavia,ha finalmente avuto la possibilità di vestire i panni dell’eroe cajun, con un costume super-fumettoso, in. Ora,ha condiviso ledinei panni die ha condiviso le sue speranze di vedere l’attore tornare al ruolo.