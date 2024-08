Cervia alcol e musica fuorilegge | 6 attività multate nel weekend

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024)-Milano Marittima (Ravenna), 6 agosto 2024. Sono sei lesanzionate nell’ultimo fine settimana dalla Polizia Locale diper violazioni alle norme del regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana per venditaici ele non autorizzata. Da venerdì 2 a lunedì 5 agosto, il personale è stato impiegato in vari servizi a bordo di veicoli, a piedi, sull'arenile e in abiti civili.finalizzata al controllo delle strade, del territorio e alla tutela del consumatore. Nelle serate di venerdì e sabato, il servizio è stato potenziato da una pattuglia della Polizia Locale di Ravenna con tre operatori, in base agli accordi di collaborazione tra le due polizie locali. Nel contesto della circolazione stradale, sono stati eseguiti sei interventi per incidenti stradali, di cui quattro con feriti.