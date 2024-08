Candidati alle Regionali spunta il nome di Baraccani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024)la quarta donna del Partito democratico nella griglia delle candidature per le elezionidi novembre. Indiscrezioni rimandano con insistenza a Susan, consigliera comunale a Pavullo e presidente dell’assemblea provinciale Dem. Ventisei anni, studi giuridici a Bologna, esponente dei Giovani Democratici Emilia Romagna,avrebbe dalla sua la giovane età, in linea con il ricambio generazionale auspicato nel partito, e la provenienza da un territorio con una serie di criticità (sanità, viabilità, spopolamento, occupazione) che necessitano di essere più rappresentate a livello istituzionale. Affiancherebbe ai blocchi di partenza le altre candidate del Pd, Ludovica Carla Ferrari su Modena, Maria Costi per il distretto ceramica e Stefania Gasparini per Carpi.