Bar anticipa la chiusura per protesta | Due episodi violenti in due giorni Così non riusciamo più a lavorare

(Di martedì 6 agosto 2024) Duenel giro di due. È stato un fine settimana al cardiopalma quello appena passato al Jam Café di Certaldo. Sabato un giovane ha dato in escandescenze alterandosi al rifiuto da parte del gestore della pasticceria di dargli ancora da bere onde evitare di superare il limite del famoso bicchiere di troppo. La situazione è degenerata e ha richiesto addirittura l’intervento dei carabinieri. Stessa cosa domenica, con un altro soggetto (anche questo, pare, già noto alle forze dell’ordine), che non ha preso bene l’invito di uno dei dipendenti del bar ad allontanarsi per continuare a bere altrove. L’uomo ha cominciato ad offendere, minacciare e seminare il panico. Due fatti che hanno esasperato i titolari della pasticceria artigianale di piazza Masini.