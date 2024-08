Atletica McLaughlin e Bol apparecchiano il duello per l’oro olimpico Folorunso fuori dalla finale dei 400 hs

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Nelle semifinali dei 400 metri ad ostacoli femminili delle Olimpiadi di Parigi 2024, Ayomideconclude al quinto posto la seconda serie in 54?92 e manca l’accesso all’ultimo atto, riservato alle prime due delle tre semifinali ed ai due migliori tempi di ripescaggio. Nel complesso il riscontro dell’azzurra è il 16° sulle 24 semifinaliste. L’azzurra si classifica quinta nella semivinta in 52?13statunitense Sydney-Levrone (primatista mondiale), miglior tempo assoluto, davanti alla padrona di casa transalpina Louise Maraval, seconda in 53?83.prima serie, invece, avanzano la giamaicana Rushell Clayton, vittoriosa in 53?00, e la statunitense Jasmine Jones, seconda in 53?83.