Alice Sotero alle Olimpiadi dopo aver rischiato di perdere la vista | In gara con una maschera

(Di martedì 6 agosto 2024)si prepara ad affrontare la terza Olimpiade di una bellissima carriera, che l’haottenere in passato un settimo e un quarto posto nel pentathlon moderno. Risultati che la rendono, oggi, una delle atlete più attese tra quelle in. Ma la 33enne ha raccontato proprio in queste ore didi non essere nemmeno presente a Parigi a causa di un’infezione all’occhio sinistro che avrebbe potuto anche portarle via la.Leggi anche: Virus Oropouche, due morti e contagi in crescita: quali sono i sintomi e come si trasmette la malattia I guai erano iniziati a metà giugno, quando un fastidio all’occhio sinistro si era fatto sempre più forte tanto da costringerla a letto quasi tutto il giorno con il ghiaccio sulla zona interessata per anestetizzare la sofferenza.