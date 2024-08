Agosto in città il nemico è il caldo Ma la solitudine non fa paura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Lesi svuotano, in tanti sono partiti per le vacanze. Ma quelli che restano a casa come trascorrono il tempo? Il problema del mese di, in particolare delle settimane centrali, si ripropone ogni anno, soprattutto per chi si ritrova solo. "Questi per me sono giorni davvero difficili – spiega Vilma Vecchia di 79 anni –. Soffro molto ile se esco fatico a camminare, ho la pressione bassa e temo di svenire. Rimango in casa con l’aria condizionata accesa e cerco di riposare. Diversamente parlo con le amiche su Facebook, o con quelle che passano a trovarmi. Il mercoledì pomeriggio mi trovo con alcuni amici a giocare a Macchiavelli e intanto le giornate passano. Andrò via una settimana a settembre, al mare, quando si spera faccia meno. Giusto per cambiare aria e vedere il mare". C’è chi invece ha una casa al lago e alternae villeggiatura.