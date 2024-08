Toscana le novità del calendario venatorio 2024-2025

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Firenze, 5 agosto. Troppi animali selvatici si avvicinano ai centri abitati, causando danni alle colture e agli allevamenti. In particolare, la proliferazione dei cinghiali, avvistati nel centro di Firenze come nei piccoli borghi del Chianti senese, ha reso necessarie nuove misure. Ildella Regioneintroduce diverse, accolte positivamente da Coldiretti Pistoia. Le battute di caccia in braccata saranno possibili dal 2 ottobrefino al 30 gennaio, estendendo il periodo di caccia a quattro mesi, uno in più rispetto al passato. Inoltre, la caccia di selezione al cinghiale sarà consentita su tutto il territorio regionale fino alle 24, anziché solo un'ora dopo il tramonto, grazie all'uso di visori notturni.