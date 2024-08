The Legend of Zelda | Echoes of Wisdom il nuovo video gameplay presenta le abilità di Zelda

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nintendo Italia ha pubblicato undi Theofof, con l’obiettivo di mettere in risalto quelle che sono le principali caratteristiche che contraddistingueranno questa nuova ed attesa esclusiva per Nintendo Switch. Grazie a questofilmato è possibile quindi dare un’occhiata a tutta una serie di poteri che la Principessapotrà sfruttare per portare a termine il proprio viaggio, così da risolvere i tanti enigmi che le ostacolano il cammino, ed eliminare ovviamente una gran quantità di nemici che vogliono avere la meglio sulla principessa. La Casa di Kyoto ha rivelato inoltre la presenza del potere della Sincronia, grazie al quale è possibile controllare direttamente gli oggetti, anche grossi macigni che altrimenti non è possibile spostare.