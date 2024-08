The Last of Us 2 | il teaser della stagione richiama il videogame

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il viaggio di Joel ed Ellie riprende neltrailer di Theof US 2, in uscita nel 2025 Il nuovotrailer di Theof Us anticipa che la nuovaadatterà parte degli eventi raccontati nel secondo videogiocoserie. HBO ha infatti diffuso le prime immaginisecondadi Theof Us, la serie TV tratta dalla celebre saga di giochi PlayStation. La primasi è rivelata un grande successo e le riprese2 sono attualmente in corso a Vancouver, Canada, sempre con gli attori Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei protagonisti Joel Miller ed Ellie Williams. Ilpermette ai fan di dare un’occhiata a nuovi e vecchi personaggi e di scoprire il periodo d’uscita dei nuovi episodi, che sarà il 2025.