Tassa di soggiorno più salata l’ipotesi | fino a 25 euro a notte Quali sono le novità

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 agosto 2024 –dipiù. Al momento è solo un’ipotesi ma destinata a far discutere. La bozza di una norma che potrebbe essere contenuta in un prossimo decreto di Palazzo Chigi prevede infatti la possibilità che l’imposta possa essere applicata da qualsiasi Comune (non solo dai capoluoghi e dai Comuni considerati mete turistiche o centri d’arte). Le cifre vengono poi rimodulate: si parte da un importoa 5nel caso di costo del pernottamento inferiore a 100ad un massimo di 25al giorno negli alberghi di extralusso (oltre 750). Sempre in base alla bozza, i Comuni avrebbero la possibilità di destinare gli incassi derivanti dalladinon solo nel settore turistico ma anche alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.