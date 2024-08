Sabatini | Zielinski mistero colpo Inter facile! Juventus chance non colta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sandrosi dice stupito della facilità con cui l’è riuscita ad assicurarsi Piotr. Proprio in quest’ambito il giornalista avanza alcune critiche alla. Poi un pensiero sulla suggestione di mercato Chiesa-Frattesi. NUMERI – Anche Sandrodice la sua sulla suggestione di mercato che vedrebbe l’disposta a rinunciare a Davide Frattesi per ottenere Federico Chiesa. Il giornalista, ospite di Radio Sportiva, dichiara: «Per fare lo scambio Chiesa-Frattesi secondo me non ci sono i numeri. Perché il giocatore dell’ha una valutazione di 40 milioni di euro mentre quello dellain questo momento ne ha una di 20 milioni, rifacendomi a quella dell’anno scorso. Io sono sempre stato uno molto realista, critico e concreto su Chiesa. Viene descritto come il Sinner del calcio italiano.