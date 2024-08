Podismo Valandro e Chubak

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024)vincono a Baura. Una domenica clemente nelle temperature ha richiamato nella frazione di Baura oltre 300 podisti circa per l’evento organizzato dalla Proloco di Baura, con il supporto organizzativo a cura di Elisa Benini e Lorenzo Bocchi e patrocinato da Uisp comitato di Ferrara. Si tratta della settimana edizione di ‘ViviBaura’ 4° memorial ‘Paolo Colombani’, nell’ambito della sagra di ‘San Lorenzo’ di Baura, tenutasi domenica mattina. Subito dopo lo sparo del via è partito in testa il monselicense Federico, che ha condotto la gara mantenendo a debita distanza il gruppo degli inseguitori con l’imolese Gianluca Scardovi e Andrea Zapparoli.