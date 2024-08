Pedofilia le chat di padre Melis denunciate dalle madri | Ti consumo di baci sarai un rubacuori

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’arresto diAndrea, il sacerdote accusato di, ha scosso la comunità ligure. Il prete, ai domiciliari da sabato scorso con l’accusa di abusi in danno dei minori e già sospeso a divinis, avrebbe intessuto rapporti continui con alcuni dei minori coinvolti, spendendo migliaia di euro in regali, tra vestiti di marca, sigarette elettroniche e “mancette”. A sostegno della tesi accusatoria ci sarebbero anche delle, di cui dà conto l’ordinanza di custodia cautelare, e che sono state al centro delle deposizioni di alcuni genitori. “Sei un pedofilo, ti scopriranno” Nel fascicolo e nell’ordinanza del Gip si evidenzia la presenza di gadget erotici e si legge che gli adolescenti erano “bombardati di messaggi sessuali” e “indotti a condotte inadeguate per la loro età”. Uno dei minori rivolgendosi al sacerdote gli scrive: “Sanno che sei un pedofilo, verranno a cercarti”.