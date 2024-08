Parigi 2024 volley maschile | gli Stati Uniti battono 3-1 il Brasile e volano in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Gliper 3-1 ilnei Giochi di. In terra francese torna un grande classico dei Giochi Olimpici, la sfida tra. Le due formazioni si giocano un pass per ladel torneodi, dove ad attenderli c’è già la Polonia. Entrambe le squadre dimostrano un ottimo livello di gioco, con gliche hanno la meglio dopo due ore in campo.– IL TABELLONE DEL TORNEO IL MEDAGLIERE DIRISULTATI E CLASSIFICHEIL CALENDARIO DELL’ITALIA DICALENDARIO COMPLETO: DATE E ORARI IL PROGRAMMA DISPORT PER SPORT: IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO IL REGOLAMENTO DELTUTTI GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO Il match si presenta sin da subito con un ottimo ritmo, con ilche ha un avvio migliore.