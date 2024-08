Parigi 2024 Casella | Qualcuno diceva che ci mancava la medaglia olimpica ecco la risposta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) “Alice ha fa fatto una finale impeccabile, in futuro le gioverà, lad’oro se l’è creata col sudore e con lavoro e ha colmato un piccolo gap. Nei confronti di Simone Biles è difficile, o fa qualche errore come oggi o se è tutto impeccabile no. Di squadra abbiamo fatto più di loro senza di lei facendo il confronto, ma c’è lei ed è giusto che gareggi. Fino a oggi c’era l’argento di Vanessa Ferrari, questo oro e questo bronzo dicono tanto della qualità e della strada percorsa. Qualche mi disse qualche tempo ‘manca la’, quele lui sa chi è, ha la”.