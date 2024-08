Parigi 2024 atletica | Bruni e Molinarolo in finale asta Sibilio e Folorunso avanzano nei 400 hs

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Mattinata positiva allo Stade de France per l’italiana nella sessione del giorno di lunedì 5 agosto. In particolare, a brillare è il salto con l’femminile, visto che sia Roberta, inserita nel gruppo A delle qualificazioni, che Elisa, lei dal gruppo B, sono riuscite a realizzare la misura di 4.55, peraltro senza mai un errore nei precedenti due salti a 4.20 e 4.40, volando così ina dodici domani sera. Senza sbavature ed estremamente soddisfacente il loro percorso: sono tra le sei a non aver commesso alcun errore nei salti effettuati, le uniche ad aver fatto tre su tre visto che alcune rivali molto quotate sono partite direttamente da 4.40. Ed è tanta la soddisfazione delle due azzurre al termine della gara nell’esultanza col tecnico e coi familiari.