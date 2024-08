Parcheggione del degrado ad Anzio incustodito la notte diventa terreno per malintenzionati

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 agosto 2024) Residenti esasperati daldi: lai ragazzi terrebbero la musica a tutto volume dalle proprie automobili Si torna a parlare deldi. Da diverso tempo i residenti lamenterebbero le condizioni dilegate all’area di sosta all’interno del territorio comunale, in fenomeni di disordine pubblico che prenderebbero vita soprattutto nelle ore notturne. Il punto sarebbe un’area di ritrovo per numerosi giovani, che durante le ore di buio creerebbero attività di disturbo per quei residenti che affacciano sullo spazio. Situazioni che si traducono in due disagi: l’impossibilità di dormire nelle proprie case per i cittadini, ma soprattutto dover assistere impotenti a tanto