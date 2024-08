Oggi i funerali di Luca Petrolini e Jessica Lanzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024)è una giornata di cordoglio e tristezza per il volontariato e il soccorso reggiano. Stamattina alle 10,45 alla chiesa del cimitero di Coviolo, a Reggio, l’addio a, 33 anni, stroncato da un malore nella sua abitazione di Poviglio. Era arbitro di baseball, dipendente alla Croce Bianca di Sant’Ilario e in passato volontario alla Pubblica assistenza a Castelnovo Sotto. Proprio i colleghi della Croce Bianca hanno voluto dedicargli un ultimo saluto: ". Ma ti pare? Non puoi andartene così. Non si fa. Sei stato prima di tutto un amico. Ti chiamavamo Brontolo, perché mettevi il muso a ogni scherzo che ti facevamo. Ma poi eri il primo a esserci per tutti noi, colleghi e volontari. La tua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nelle nostre vite e nei nostri cuori. Ricorderemo l’amore che mettevi nel lavoro e nelle passioni, come il baseball e la moto.