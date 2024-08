Nuoto Missione tricolore per la Chimera | Gambini e compagni in vasca al Foro Italico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’attesa è terminata per gli otto atleti dellache da oggi saranno impegnati nei campionati italiani di Categoria, la più importante manifestazione estiva dedicata al settore giovanile che si disputa nelle piscine deldi Roma. In questo contesto d’eccezione la società aretina sarà presente con un numeroso gruppo di atleti che vivrà la trasferta nella capitale forte degli ottimi risultati conseguiti ai recenti campionati regionali di Categoria che sono terminati con un palmares di otto ori, sei argenti e cinque bronzi. Le finali nazionali verranno aperte dalle categorie Junior e Cadetti per i primi cinque giorni di gare fino a venerdì 9 agosto. Fari puntati su Gabrieleche cercherà conferme tra i Cadetti dove sarà impegnato in ben quattro specialità: 200 misti e 100, 200 e 400 stile libero.