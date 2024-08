Missili e droni Sarà la fotocopia del 13 aprile La profezia di Tricarico sull' attacco dell' Iran

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) A meno di qualche trovata al momento non ipotizzabile, non sono molte le opzioni a disposizioneper punire Israele'uccisione di Ismail Haniyeh in casa propria lo scorso 31 luglio. Né Khamenei né i suoi alleati dispongono di uno strumento militare che si possa permettere di impensierire Israele in una confrontazione convenzionale del tipo di quella con cui Putin ha impegnato l'Ucraina, tanto per intenderci. La chiamata alle armi del terrorismo, quello riconducibile alla confessione sciita, non pare poi una strada percorribile se la punizione deve essere di magnitudo pari allo smacco subito: la capacità operativa dei gruppi armati'assea resistenza non sembra di livello tale da colpire obiettivi la cui emblematicità sia paragonabile all'affronto subito.