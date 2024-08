LIVE – Quarti semifinale e finale canoa kayak cross maschile e femminile | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ile latestuale deidi, delle semifinali e delladialledi. Due gli italiani che sono riusciti a qualificarsi per ie che possono ancora sperare in una medaglia: si tratta di Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro, pronti a battagliare per fare strada e sognare un piazzamento sul podio. L’appuntamento è alle ore 15.30 di lunedì 5 agosto per idi, mentre l’ultimaè in programma alle 17.00, con Sportface.it che vi fornirà ilaggiornato in tempo reale delle varie sessioni.