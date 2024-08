LIVE Olimpiadi Parigi liveblog 5 agosto in DIRETTA | ori da ginnastica e tiro Battocletti gelata | niente bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAGGIORNAMENTO 23.50 – Accolto il ricorso del Kenya. Nadiapurtroppo scivola in quarta posizione:medaglia per l’azzurra. Grazie a tutti per averci seguito in questa intensissima giornata olimpica che ci ha regalato grandi emozioni (e medaglie). Appuntamento a domani! 22.20 ATLETICA – RECOOOOOOOOOOOOOOOOOORD DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Nono record per Armand Duplantis! 6.25!! Ancora di più nella storia Armand Duiplantis che sta scrivendo un’epoca tutta sua. Sarà ricordato come il periodo di Duplantis questo! 22.10 ATLETICA – Non riesce neanche il secondo tentativo al record del mondo per Duplantis. 22.05 VOLLEY – Il Brasile si porta a casa un secondo set infinito per 30-28. Un set pari tra i verdeoro e gli Stati Uniti. 21.59 ATLETICA – Restiamo con il fiato sospeso.