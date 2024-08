L’Europa in profondo rosso Milano subito a -4% Banche in picchiata | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dopo il forte crollo dei listini asiatici anche le piazze europee hanno aperto in ribasso e proseguono nel forte crollo. A Tokyo l’indice principale Nikkei ha perso oltre 12 punti percentuali colpito da panic selling, vendite fuori controllo. Per la piazza nipponica si è trattato del peggior calo degli ultimi 37 anni. Sull’onda della brutta chiusura asiatica anche gli indici europei hanno aperto in forte. Poco dopo le 10.00, che ha aperto a -4%, ora perde oltre tre punti percentuali (-3,21%) mentre Francoforte cede il 2% e Londra il 2,2%. Risale lo spread che si porta in area 148 punti mentre il Bitcoin perde oltre il 12% e sprofonda a 53 mila dollari. Le vendite sono scatenate dalla paura di una recessione negli Stati Uniti. I dati sul lavoro Usa diffusi venerdì hanno riportato in primo piano la possibilità di una frenata americana.